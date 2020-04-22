Зеленский раскритиковал проводимую в Украине медицинскую реформу

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике проводимую в стране медицинскую реформу, которая оказалась неэффективной на фоне пандемии коронавируса.

«Есть много вопросов к медицинской реформе. Коронавирус показал, что это за медицинская реформа, — больницы не готовы, количество инфекционных коек не готово, заработная плата очень низкая, медицинской инфраструктуры нет», — заявил глава государства в фильме «Год президента Зеленского», который в среду транслировал телеканал «Украина 24».

Он подчеркнул, что «после коронавируса нужно изменить полностью подход» к развитию медицины в Украине. «Мы понимаем, что у нас есть. У нас, кроме медиков — прекрасных, профессиональных и одних из лучших в мире, — ничего другого нет. Вот и вся медицинская реформа», — признал Зеленский.

Он назвал позором ситуацию с медицинским оборудованием и масками в стране. «У нас было пять неработающих лабораторий. Сейчас работающих 35. У нас не было даже тысячи более-менее работающих аппаратов ИВЛ. На страну, где 40 млн человек. Были просроченные маски. Просто позор», — отметил президент.