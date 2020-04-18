Зеленский просит деньги у Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране без средств Международного валютного фонда МВФ не удастся преодолеть кризис, вызванный коронавирусом. Об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишут украинские СМИ.

На вопрос о том, может ли Украина выжить без кредита МВФ, Зеленский ответил так: «Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать? А зачем нам довести ситуацию до дефолта? А зачем нам все эти испытания? Их и так много».

По словам президента Украины, сейчас поддержка МВФ особенно важна для страны. «Если бы это было в другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить — выгодно нам, выгодно нам. Сейчас это как кровь для организма человека», — сказал он.

По словам Зеленского, речь идет о получении в общей сумме около 8-10 млрд долларов. Это не только деньги МВФ, но также средства Всемирного банка, Европейского Союза, кредиты под выгодные проценты.

«Я говорю почти ежедневно с лидерами других стран. С ОАЭ, Азербайджаном, с Канадой, кстати, благодарен также Ангеле Меркель, с Германией. Мы разговариваем. То есть, у нас будет больше денег. Все они привязываются только к одному — и США в том числе. Они говорят: будет, мы поддерживаем. Где-то это гуманитарная помощь, где это льготные кредитные деньги на поддержку экономики Украины. Зависит от сигнала. Сигнал для них? Один. Меморандум с МВФ», — сказал Зеленский.

Президент пояснил, что для подписания меморандума с МВФ Украина должна была выполнить два условия: открыть рынок земли и принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.