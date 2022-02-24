Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров поддержать «миротворческую операцию ООН» в Украине, а также санкции в отношении Москвы с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский заявил, что «следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции»: «отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН».

Зеленский потребовал гарантии безопасности и европейскую перспективу.

«Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО — ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях», — указал украинский лидер.