Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в опубликованном в воскресенье интервью изданию «Левый берег».

«Я вам открою секрет, — сказал Ляшко. — Президент попросил, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит минимум миллион долларов».