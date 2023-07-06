Президент Владимир Зеленский подтвердил, что отправится с визитом в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

По словам Зеленского, накануне саммита НАТО необходимо провести встречи с самым большим количеством членов Альянса.

«Мы должны аккумулировать всех лидеров Альянса, чтобы давить политически на РФ. Не только на поле боя. У нас есть несколько вопросов – зерновая инициатива, поддержка Украины в НАТО, обмен пленными и т.д. Многие вещи, о которых будем говорить», — сказал президент .

Он отметил, что надеется на определенные договоренности с Эрдоганом.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном визите Зеленского в Турцию. Там один из ключевых вопросов «зерновой коридор», которым Украина экспортирует продовольствие в нуждающиеся страны.