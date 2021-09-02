Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с президентом США Джо Байденом, что доволен визитом в Вашингтон.
«Я думаю, вы ознакомились с заявлением двух президентов. Мне кажется, что оно достаточно мощное, посмотрим, как это будет потом выглядеть в деталях, в шагах, в конкретных результатах. В любом случае, я доволен в целом нашим визитом. Доволен, действительно, более 20 документов будет и есть. Почему говорю «будет», потому что впереди Сан-Франциско и Лос-Анджелес. И встречи с технологическими и цифровыми компаниями. Apple. Там много вещей, я думаю, там тоже будет позитивный результат относительно присутствия на украинском рынке», — заявил он на брифинге после встречи с американским лидером.
Зеленский добавил, что слышал от Байдена «только приятные слова».