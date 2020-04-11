Зеленский оценил ситуацию на участке разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил и средств №3 в Петровском, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что украинский лидер совершил рабочую поездку в Донбасс. В Петровском он ознакомился с оперативной обстановкой. Зеленскому доложили, что в последнее время ситуация там спокойная и контролируемая.

Президент остался доволен результатами разведения сил. Он подчеркнул, что власти продолжают работу над согласованием новых участков, чтобы в регионе воцарился мир (aif.ru)