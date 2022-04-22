Президент Украины Владимир Зеленский подсчитал, что Украина потеряла примерно $550 миллиардов за период военных действий России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 млрд в результате разрушений», — сказал украинский президент на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

По его оценке, стране потребуется до $7 миллиардов ежемесячно для восстановления экономики. «С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию, что означает новые возможности для бизнеса из различных стран», — подчеркнул Зеленский.