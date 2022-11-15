Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине.

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в соцсетях. По его словам, более 80 ракет уже выпущено по Украине — большинство по энергетической инфраструктуре.

«Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что вероятно нанесение еще около 20 ударов по стране.

«Поэтому очень прошу вас: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время. Знаю, что удары отключили энергетику во многих городах. Мы работаем, все восстановим, все переживем», — подчеркнул он.

Свое обращение к гражданам глава государства завершил словами «слава Украине» и «вы — молодцы». (УНИАН)