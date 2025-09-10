Президент США Дональд Трамп отреагировал на налет российских ударных беспилотников «Шахед» на Польшу, который произошел в ночь на 10 сентября.
Свой комментарий относительно этого инцидента он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
«Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!» — отметил глава Белого дома.
Ранее появилось сообщение, что Трамп проигнорировал вопрос о российских дронах над Польшей. Когда журналисты в Вашингтоне спросили его, знает ли он о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, президент США жестом поздоровался с прессой и под шквал вопросов о России пошел к машине в сопровождении охранников.