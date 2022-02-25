Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что звонил в четверг президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, просившего передать российскому лидеру предложение по переговорам.

«У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его как можно скорее остановить боевые действия и особенно предложить ему поговорить, попросить его поговорить с президентом Зеленским, который и выдвинул эту просьбу, поскольку не мог с ним связаться». Как передает TACC, об этом сказал Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

Макрон подчеркнул, что «передал это послание от имени украинского президента».