На переговорах с Россией Украина не намерена обсуждать так называемые демилитаризацию и денацификацию. Об этом в интервью независимым российским СМИ, в том числе «Медузе», заявил 27 марта президент Украины Владимир Зеленский.

«Денацификация и демилитаризация» – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша [переговорная] группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то «демилитаризации», какой-то «денацификации». Для меня это непонятные абсолютно вещи», – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что такие вопросы не обсуждаются «вообще» и об этом шла речь на первых очных переговорах в Беларуси.

«Встреча получилась. Предметной я бы ее не назвал. Наши стороны сказали, что фраз о «демилитаризации» и «денацификации» не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют. Что касается пункта защиты русского языка. […] Отношение какое хотим к русскому языку? Это ваш язык, государственный язык Российской Федерации, все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский, и все», – объяснил Зеленский.