«Денацификация и демилитаризация» – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша [переговорная] группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то «демилитаризации», какой-то «денацификации». Для меня это непонятные абсолютно вещи», – сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что такие вопросы не обсуждаются «вообще» и об этом шла речь на первых очных переговорах в Беларуси.
«Встреча получилась. Предметной я бы ее не назвал. Наши стороны сказали, что фраз о «демилитаризации» и «денацификации» не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют. Что касается пункта защиты русского языка. […] Отношение какое хотим к русскому языку? Это ваш язык, государственный язык Российской Федерации, все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский, и все», – объяснил Зеленский.
Президент Украины отметил, что российские оккупанты «стерли с лица земли» именно русскоязычные города, упомянув осажденный Мариуполь.
«Так скажите мне, как можно относиться к истории, связанной с русской культурой или в принципе с русскими? Это же очень сложный вопрос. Поэтому я боюсь, что это надолго», – считает Зеленский.
Он подчеркнул, что и сам говорит с ними, журналистами, по-русски. (gordonua.com)