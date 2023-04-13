Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет по вопросам управления передовой и обеспечения активных действий Украины.

Об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении. «Сегодня провел военный кабинет — особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что прямо необходимо для управления передовой и обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора. Это было содержательно», — отметил Зеленский.

Он анонсировал мощные действия. «И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму — приближаем победу. По максимуму — дух единства. По максимуму — эффективность. Подготовка — тоже по максимуму», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что враг обязательно будет нести ответные потери за каждый удар по украинцам. (УНИАН)