Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила перед депутатами парламента Великобритании и призвала к организации специального трибунала, который должен осудить виновных в агрессии РФ против Украины.

Украинская первая леди рассказала о многих военных преступлениях, которые, совершили во время вторжения российские военные. В том числе — об изнасилованиях, ударах по гражданским объектам и мирному населению, передает Би-би-си.

Как сказала Зеленская, «все эти преступления против украинцев, против человечности, военные преступления — были порожде

Она напомнила о том, что в 1942 году в Лондоне правительства в изгнании оккупированных нацистами стран подписали Декларацию о наказании за военные преступления, которая стала основой для Нюрнбергского трибунала. «Украине, Европе и миру нужна сейчас именно такая справедливость. И ее основы снова могут быть заложены в Лондоне», — сказала Зеленская.

По ее словам, Международный уголовный суд «не имеет юридической силы наказать тех, кто виновен в первоначальном преступлении, с которого начались все преступления этой войны».

«Нужен специальный трибунал о преступлении агрессии России против Украины, который усилит работу Международного уголовного суда, а не ослабит его, — заявила депутатам супруга президента Украины. — Он нужен, чтобы наказать все тех, кто на самом высоком политическом и военном уровнях несет ответственность за преступления войны и террор».

ны одним первоначальным преступлением — преступлением агрессии России против Украины».