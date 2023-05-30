Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по центральным пунктам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты против России.

«В течение суток ВС РФ нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались теракты на территории России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «все назначенные объекты поражены». (Газета.Ру)