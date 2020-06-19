Завтра в Баку временами ожидается сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет наблюдаться временами усиливающийся северный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 20-24, днем — 30-34, в Баку ночью — 22-24, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 753 до 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65, днем — 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона усилится северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в отдельных северных и западных районах ожидаются грозовые дожди и град. Утром в горах туман, временами усиливающийся западный ветер.

Ночью — 20-25, днем — 34-39, в горах ночью — 12-17, днем — 20-25 градусов тепла.

20-21 июня на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северного ветра, что будет благоприятствовать метеозависимым лицам.