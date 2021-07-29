Обнародован прогноз погоды на 30 июля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Но ночью и утром местами вероятны кратковременные дожди. Будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-24, днем — 30-34 градуса тепла, в Баку ночью — 21-23, днем — 31-33 градуса тепла. Атмосферное давление снизится с 760 мм ртутного столба до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем — 40-45%.

На пляжах Абшеронского района будет дуть северный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, временами дожди. Есть вероятность выпадения града. В отдельных местах будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем — 31-36 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем — 17-22 градуса тепла.