Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Но есть вероятность, что вечером местами пройдет дождь. Ночью и утром будет туман. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 9-11° тепла, в Баку ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы с 763 мм ртутного столба до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем-55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но вечером в некоторых восточных районах ожидается дождь. В некоторых местах будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3°тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.