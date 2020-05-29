Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 мая.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром местами туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-21, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 753 мм до 759 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 45-55%.

30 мая в горных и предгорных районах ожидаются грозы, дожди, возможен град. Утром местами будет туман, западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, сильный северный ветер (хазри), который будет дуть с полудня 30 мая до вечера 31 мая на Абшеронском полуострове, в основном неблагоприятен для метеочувствительных людей.