Обнародован прогноз погоды на 12 августа.

Как сообщает пресс-служба Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди с грозами. Вечером северо-восточный ветер сменится периодически усиливающимся северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 21-24, днем 29-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 40-45 %.

На абшеронских пляжах северо-восточный ветер сменится вечером на периодически усиливающийся северо-западный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов тепла, на южных пляжах -26-27 градусов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах — интенсивные ливни, возможен град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами будет туман. Местами восточный ветер будет периодически усиливаться.Температура воздуха прогнозируется ночью 21-25, днем 30-35, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.