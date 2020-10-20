Завтра в Баку ожидается переменная облачность

Обнародован прогноз погоды на 21 октября.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 80-90%, днем 60-70%.

21 октября в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-16, днем 18-23, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.