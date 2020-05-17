Завтра в Баку день выдастся пасмурным

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами возможны кратковременные дожди.

Как сообщает Национальный гидрометеорологическом центр, утром будет туманно, переменчивый юго-западный ветер вечером сменится переменчивым северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха составит 9-12°, днем 18-20° тепла. В Баку ночью будет 9-11°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

18 мая в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны молнии, временами дожди, град. Ночью и утром будет туманно, западный ветер местами временно усилится. Ночью температура воздуха составит 10-15°, днем 23-28° тепла, в горах ночью будет 3-8°, днем 10-15° тепла.