Завтра в Баку день выдастся пасмурным

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами возможны кратковременные дожди.

Как сообщает Национальный гидрометеорологическом центр, утром будет туманно, переменчивый юго-западный ветер вечером сменится переменчивым северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха составит 9-12°, днем 18-20° тепла. В Баку ночью будет 9-11°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

18 мая в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны молнии, временами дожди, град. Ночью и утром будет туманно, западный ветер местами временно усилится. Ночью температура воздуха составит 10-15°, днем 23-28° тепла, в горах ночью будет 3-8°, днем 10-15° тепла.

| 2020-05-17T12:26:00+00:00 17 мая 2020, 13:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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