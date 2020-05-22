Завтра в Баку будет сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, днем преимущественно без осадков, вечером будет пасмурно, местами туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем — 23-28, в Баку ночью — 18-20, днем — 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 40-45 процентов.

Завтра, начиная с северных и западных районов Азербайджана, в ряде мест временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах интенсивные и ливневого характера, в северных и западных районах проливные дожди, град. Ночью и утром туман, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью — 15-20, днем — 27-32 градусов тепла, в горах ночью — 11-16, днем – 17-22 градуса тепла.