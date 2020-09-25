Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 18-21, днем 25-29, в Баку ночью 19-21, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 65-75%, днем — 40-45%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 16-21, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 15-19 градусов тепла.

26 сентября на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.