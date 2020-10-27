Завтра в Баку будет до 21 градусов тепла

28 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром и вечером в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем 19-21, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление будет 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — ночью 70-80%, днем 45-50%.

28 октября в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди и туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14, днем 19-24, в горах ночью 5-9, днем 11-16 градусов тепла.

28 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.