Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, 25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем — 34-39 градусов тепла, местами будет достигать +41, в Баку ночью — 24-26, днем — 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем — 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихе — 26-27 градусов тепла.

25 июня в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Утром в некоторых горных районах будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 35-40 градусов, местами будет достигать +43, в горах ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла.

В течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается аномально-жаркая погода, в отдельные часы — застойная погода, преобладание слабых ветров, сильный температурный дискомфорт в дневное время, что неблагоприятно для большинства населения.