17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, но днем местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-25°, днем 32-36° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 34-38° тепла, в горах ночью 14-19° тепла, днем 23-28° тепла.