Обнародован прогноз погоды на 23 августа.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 24-27° тепла, днем-34-37° тепла, в Баку ночью-25-27° тепла, днем-34-36° тепла.

23 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умереннЗавтраое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В большинстве районов Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 35-40° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.