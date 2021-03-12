Завтра ожидается прекращение осадков

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР, 13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами снег, утром он постепенно прекратится, днем будет в основном без осадков. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 0 градусов, днем 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, повысится с 769 до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

13 марта в районах Азербайджана ожидаются временами осадки, утром они постепенно прекратятся, днем будет в основном без осадков. Временами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорье – 12-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.

13 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.