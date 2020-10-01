Завтра ожидается пасмурная погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, 2 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, утром местами ожидается слабый туман.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью составит 12-14, днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление выше нормы — 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем 45-55%.

2 октября в северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются грозы, переменные осадки, на отдельных территориях территориях интенсивные осадки, возможен град. Местами будет туман. Будет преобладать восточный ветер, временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 21-26, в горах ночью 4-9, днем 9-13 градусов тепла. Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.