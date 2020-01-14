Завтра ожидается дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра временами ожидается дождь, северо-западный ветер к вечеру может усилиться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем — 6-9, в Баку ночью — 3-5, днем — 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, к вечеру в отдельных местах ожидается дождь, в горных и предгорных районах — снег, временами сильный.

Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами в отдельных местах усилится.