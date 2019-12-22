Завтра осадков не ожидается

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер скорость которого составит 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 80-90%, днем 60-70%.

| 2019-12-22T13:08:08+00:00 22 декабря 2019, 14:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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