Завтра осадков не ожидается

12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Местами будет туман, северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, а днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, а днем-50-60 процентов.

12 февраля в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В отдельных местах туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 13-18, в горах ночью 2-7 градусов тепла, в высокогорье 2-6 градусов мороза, днем 7-12, местами 15-17 градусов тепла.

12 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.