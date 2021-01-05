Завтра осадков не ожидается

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность 55-60%.

6 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман, подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

Слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 6 января будет относительно благоприятным для метеочувствительных людей.