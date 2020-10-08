Завтра осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 октября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, 9 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем – 40-45%.

9 октября в районах Азербайджанав основном без осадков, местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 19-24, в горах ночью 2-6, днем 8-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 октября на Абшеронском полуострове ожидаются комфортные погодные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей.