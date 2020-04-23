Завтра будет облачно и дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

24 апреля в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях возможен снег, который местами может принять интенсивный характер. Ночью и утром будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью будет 3-6, днем 0-3 градуса мороза.