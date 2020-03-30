Заводы Toyota Motor в Европе не будут работать до 20 апреля

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor не будет возобновлять производство на своих заводах в европейских странах как минимум до 20 апреля из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Речь идет о предприятиях в Турции, Португалии, Великобритании, Польше, Чехии и Франции, не работающих с 16 марта. Завод в Санкт-Петербурге также закрыт на период с 28 марта по 5 апреля.

Таким образом, в настоящее время не работают все заводы Toyota, относящиеся к Европейскому региону. В прошлом году Toyota произвела в Европе порядка 780 тыс. автомобилей.

Из-за коронавируса японский концерн ранее частично остановил производство на заводах в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.

| 2020-03-30T08:34:19+00:00 30 марта 2020, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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