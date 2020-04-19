Зариф в понедельник в Дамаске проведет переговоры с Асадом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 20 апреля совершит визит в Сирию, где встретится с президентом Башаром Асадом и обсудит с ним ситуацию в САР.
«В ходе этой однодневной поездки он обсудит с президентом Сирии Башаром Асадом и главой МИД Валидом Муаллемом двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе, а также политические перемены и развитие ситуации «на земле» в борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Это первый почти за два последних месяца визит Зарифа за пределы страны, которая с 19 февраля борется с коронавирусом, за все это время Зариф в основном проводил телефонные переговоры.
Власти Ирана ранее принимали решение запретить поездки для госслужащих из-за COVID-19, за исключением сотрудников внешнеполитического ведомства Ирана.(РИА Новости)
| 2020-04-19T11:55:17+00:00 19 апреля 2020, 15:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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