Зариф в понедельник в Дамаске проведет переговоры с Асадом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 20 апреля совершит визит в Сирию, где встретится с президентом Башаром Асадом и обсудит с ним ситуацию в САР.

«В ходе этой однодневной поездки он обсудит с президентом Сирии Башаром Асадом и главой МИД Валидом Муаллемом двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе, а также политические перемены и развитие ситуации «на земле» в борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Это первый почти за два последних месяца визит Зарифа за пределы страны, которая с 19 февраля борется с коронавирусом, за все это время Зариф в основном проводил телефонные переговоры.