Соединенные Штаты совместно с союзниками по международной целевой группе REPO, которая занимается поиском и изъятием связанной с РФ на основании санкций собственности, заморозили активы россиян на $30 млрд.

Как передает ТАСС, такие данные привел помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«К настоящему времени REPO заморозила активы на сумму более 30 млрд долларов, <…> от суперяхт до фешенебельных апартаментов», — сказал Салливан на Международной антикоррупционной конференции в Нью-Йорке.

По его словам, после начала российской спецоперации на Украине США объединилась с партнерами по G7 с целью «исключить» Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы. Группа REPO включает министров финансов и юстиции США, представителей Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии.

Газета Wall Street Journal ранее писала, что у Евросоюза нет возможности конфисковать замороженные средства российского Центробанка из-за международного принципа государственного иммунитета. Вместо этого там предлагают создать фонд для управления ликвидными активами и в дальнейшем передавать прибыль от этих инвестиций на выплаты Украине. В Киеве предложили обойтись без сложных юридических проволочек и создать международный документ, который лишил бы ЦБ РФ соответствующего иммунитета. Также стало известно, что банк замороженных активов пополнился — Швейцария заблокировала российские средства на сумму $8 млрд.