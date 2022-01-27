Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта получило положительное заключение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на получение кода для строящегося в Карабахе Зангиланского международного аэропорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Аэропорту присвоен четырехбуквенный код ИКАО — UBBZ. Информация будет опубликована в мартовском выпуске «Индекса местоположений ИКАО» (ИКАО, Doc 7910/182) и доведена до сведения международного сообщества.