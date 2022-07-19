Замглавы администрации президента Сергей Кириенко попал под ракетный обстрел в Херсонской области. В тот момент он находился в Новой Каховке и осматривал местную ГЭС.

Первым об этом сообщил прокремлёвский т.н.военный журналист, небезызвестный Семен Пегов со ссылкой на источники. По его информации, после прошедшего на электростанции совещания с «новыми властями» региона и российскими чиновниками Кириенко собирался уезжать, и в этот момент ВСУ нанесли удар по объекту. Предположительно, ракет было три. Все находившиеся на месте инцидента укрылись в подвалах.

Пегов пишет, что никто из участников совещания не пострадал. Телеграм-каналы Mash и Shot отмечали, что погибли двое военнослужащих, еще один пропал без вести. Снаряды также повредили газопровод рядом с центральным въездом в машинный зал.

«РИА Новости» позже сообщило, что Сергей Кириенко вместе с делегацией покинул ГЭС до начала обстрела. Агентство уточнило, что двое погибших — это «охранники станции». При этом глава херсонской пророссийской «военно-гражданской администрации» Владимир Сальдо заявил, что погибших якобы нет, только раненые. (moscowtimes.ru)