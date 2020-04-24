За сутки в России выявлено 5849 зараженных коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на 5849.

Об этом, как передает  Интерфакс, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Общее количество заболевших в стране достигло 68 622.

За сутки новые эпизоды выявлялись в 82 регионах страны. Больше всего в Москве — 2957. В целом в столице 36 897 положительных диагнозов на COVID-19.

Еще 611 новых заболевших выявлено в Московской области, 253 в Петербурге, 113 в Дагестане.

Число жертв заболевания достигло 615, за сутки скончались еще 60 человек по всей стране.

Количество поправившихся после вируса выросло до 5568, за последние 24 часа в России полностью выздоровели 677 человек.

| 2020-04-25T00:03:04+00:00 25 апреля 2020, 03:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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