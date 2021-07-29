Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 270, до 6 218 502. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

В частности, за сутки было выявлено 1 925 случаев в Санкт-Петербурге, 1 325 — в Московской области, 537 — в Нижегородской области, 499 — в Свердловской области, 488 — в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 493 162 человека.