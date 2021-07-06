В Азербайджане выявлено еще 78 случаев заражения коронавирусом, 47 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 336 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 330 513 человек вылечились, 4 978 скончались, число активных больных – 1066.

За прошедшие сутки проведено 9 952 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 802 992 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 61 922 человека.

Как сообщили в оперативном штабе, за день число получивших первую дозу вакцины составило 26 425, вторую дозу получили 35 497 человек.