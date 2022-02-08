В Азербайджане выявлено еще 7032 случая заражения коронавирусом, 5285 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

22 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 710366 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 653797 человек вылечились, 8 920 человек скончались, число активных больных – 47649.

За прошедшие сутки проведено 7889 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6296788 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 43 126 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 652, число получивших вторую дозу вакцины составило 2 204, бустер-дозу получили 37 270 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 261 740, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 252 035, вторую дозу получили 4 754 599 человек, бустер-дозу получили 2 255 106 человек.