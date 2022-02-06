В Азербайджане зарегистрировано 7 474 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 4 840 пациентов вылечились. 25 пациентов скончались 25. Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 698 654 факта заражения COVID-19, из них вылечились 646 378 граждан, 8 871 скончался, активно больных — 43 405.

За последние сутки от COVID-19 вакцинированы 32 276 человек. В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 457, второй — 1 632 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 218 555, из них первую дозу вакцины получили 5 248 382, две дозы — 4 752 395, бустерную дозу — 2 217 778 человек.