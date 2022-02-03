В Азербайджане выявлено еще 6 113 случаев заражения коронавирусом, 3 267 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
18 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 676 426 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 633 994 человека вылечились, 8 797 скончались, число активных больных — 33 635.
За прошедшие сутки проведено 17 272 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 208 402 теста.
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 38 436 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 080, вторую дозу получили 1 921, бустерную дозу – 33 435 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 12 114 431, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 239 838, вторую дозу получили 4 746 927, бустерную дозу – 2 127 666 человек.