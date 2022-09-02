В Азербайджане выявлено еще 437 случаев заражения коронавирусом, 554 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 8 случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 814 435 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 801 276 человек вылечились, 9 813 скончались, число активных больных – 3 346.

За прошедшие сутки проведен 3 191 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 162 508 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 206 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 266, вторую дозу получили 174 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 658, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 108 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 862 892, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 374 403, вторую дозу получили 4 863 443 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 365 601, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 259 445 человек.