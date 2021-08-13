В Азербайджане выявлено еще 1769 случаев заражения коронавирусом, 648 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

16 человек скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 361 501 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 337 669 человек вылечились, 5 125 скончались, число активных больных – 18707.

За прошедшие сутки проведено 13 945 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 178 108 тестов.