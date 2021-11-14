В Азербайджане выявлено еще 2 422 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2 181 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 560 853 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 522 431 человек вылечился, 7 445 скончались, число активных больных – 30 977.

За последние сутки проведено 12 807 тестов, за прошедшее время – 5 360 316 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 30 231 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 4 192, вторую дозу получили 7 178 человек, «бустерную дозу» – 18 861 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 092 423, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 022 350, вторую дозу получили 4 480 614 человек, «бустерную дозу» – 589 459 человек.